Ragusa. Protocollo con il Centro Servizi Volontariato Etneo

Siglato stamane in Comune, presenti il sindaco Peppe Cassì, l’assessore alla Protezione Civile e allo Sviluppo di Comunità, Giovanni Iacono, l’assessore alle Frazioni e Contrade e Tutela animali, Andrea Distefano, i responsabili della Protezione Civile comunale, Domenico Buonisi e Angelo Giurdanella, un accordo di collaborazione con il Centro di Volontariato Etneo in materia di autonomia organizzativa, e funzioni amministrative relative ai servizi alla persona e alla comunità per contribuire alla crescita e alla qualificazione del sistema del volontariato organizzato, quale patrimonio imprescindibile per il benessere e la coesione sociale, condividendo altresì reciproche attività e servizi volti a rispondere a bisogni materiali e immateriali, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà. L’accordo è mirato alla crescita e allo sviluppo della comunità nella complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e intende valorizzare le Organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio.

Il Centro Servizi Volontariato Etneo (CSVE) era rappresentato dal Presidente, Salvatore Raffa. Nello specifico con la stipula del protocollo d’intesa le parti intendono intraprendere una collaborazione finalizzata alla promozione e alla qualificazione dei rapporti istituzionali fra il Comune di Ragusa ed il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, operante nel territorio dell’intera area metropolitana etnea, promuovendo un programma organico di collaborazione, tra assessorati alla Protezione Civile, alla Sanità e Politiche della Salute, allo Sviluppo di Comunità e il predetto Centro Servizi per il Volontariato, anche attraverso le proprie associazioni aderenti, finalizzati alla diffusione e all’applicazione dei principi di responsabilità sociale contenuti nel codice del Terzo Settore, nonché la realizzazione condivisa delle iniziative e delle attività utili a tale scopo, mettendo in campo, ognuno per il proprio ambito d’intervento, tutte le competenze necessarie per la riuscita delle finalità.

Salva