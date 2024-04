Ragusa Calcio, il Presidente Puma: “L’obiettivo è entrare nei play off. Dopo tiriamo le somme sul futuro”

Il Ragusa Calcio vince contro il Portici, domenica 7 aprile, allo stadio Aldo Campo e si porta a -1 dalla zona play off. Cosa aspettarsi adesso? E soprattutto dopo la stagione 23-24, quale sarà il futuro per il Ragusa Calcio? Lo abbiamo chiesto al Presidente Giacomo Puma.

Ragusa- Portici. Una partita da subito perfetta, col risultato 4-0. Commento generico sul match

Un risultato che fa bene alla classifica, un risultato che ci porta sempre più avanti per sperare di entrare nei play off. Questi sono sicuramente i risultati di un lavoro fatto bene da tutto lo staff tecnico, che ha da una stagione intera che ci mette il cuore e l’anima, dal mister Ignoffo, a Valerio Puma, che hanno fatto un gran lavoro. E tutta questa sinergia ha portato dei buoni risultati.

Il mister durante la partita ha fatto vari cambi mettendo molti giovani. Visto il risultato finale, si può dire che i giovani del Ragusa sono giovani di valore

Assolutamente si. Noi stiamo puntando sui giovani, infatti speriamo di avere sempre più giovani, anche locali, in prima squadra e stiamo cercando di organizzare un settore giovanile di livello con squadre importanti, di creare partnership e accordi che facciano crescere il calcio giovanile qui in provincia. In molte partite gli Under sono stati più determinanti dei grandi, questo grazie al lavoro svolto dal Direttore Finocchiaro, che è riuscito a portare giovani di valore all’interno della rosa.

Stagione quasi conclusa. Resoconto del campionato

Il resoconto stagionale non può che essere positivo, perché si è fatto un gran lavoro, come ho detto prima. Un grande percorso ha caratterizzato questa stagione, ringrazio tutto lo staff tecnico per tutto ciò che hanno fatto. Avere una squadra nuova e lavorarci praticamente da zero e nel giro di poco farla diventare la squadra che vediamo oggi non è stato facile.

Questione play off: Ragusa attualmente a 47 punti. Cosa si può fare ancora di più? Altri obiettivi?

L’obiettivi di quest’anno è provare ad entrare nei play off. In seguito, termineremo la stagione e tireremo le somme, perché ci sono tante questioni da affrontare e soluzioni da trovare, una delle problematiche è innanzitutto il pubblico: dobbiamo capire se a Ragusa c’è ancora intenzione di fare calcio serio, se la città risponde bene. Questi sono interrogativi a cui dobbiamo lavorare e confrontarci. Noi siamo contenti del percorso fatto, non solo quest’anno, ma anche guardando gli anni precedenti. Ma a campionato finito, dobbiamo capire il futuro cosa ci attende.

