Sospese nel tardo pomeriggio di oggi le attività di ricerca a seguito del ritrovamento della persona dispersa e ricercata da lunedì scorso. Fortunatamente è stato trovato in buone condizioni ma in via precauzionale sarà assistito e visitato dal personale del 118.

Il ritrovamento è avvenuto nell’immobile in campagna di sua proprietà situata nel tratto della strada provinciale che dalla vecchia stazione porta verso Monterosso Almo.

Salva