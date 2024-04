Nuovo Codice della strada, arriva la sospensione breve della patente

Dovrebbe entrare in vigore tra qualche mese, il nuovo Codice della strada (probabilmente prima dell’estate). Tra le varie novità introdotte c’è la sospensione “breve” della patente, prevista dall’articolo 218 come sanzione progressiva nei confronti di chi commette violazioni di un certo livello di gravità. Da questo provvedimento saranno interessati tutti guidatori che sulla patente hanno meno di 20 punti, che hanno già commesso, una trasgressione del Codice che prevede la decurtazione del punteggio e non hanno ancora recuperato quanto perso. Ci sono una serie di infrazioni che potranno portare alla sospensione breve della patente di guida nel caso in cui si è in possesso di meno di 20 punti sulla patente:

senso vietato; divieto di sorpasso; mancata precedenza; semaforo che vieti la marcia (rosso); mancato rispetto dell’alt di un agente del traffico; mancato rispetto delle regole sui passaggi a livello; sorpasso a destra; sorpasso vietato o effettuato senza rispettare le norme; mancato rispetto distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato un sinistro con grave danno ai veicoli tale da determinare la revisione; divieto di inversione di marcia in alcune specifici casi;

mancato o irregolare uso del casco a bordo di ciclomotori e motoveicoli; mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta (per cui si intendono i supporti per tenere fermi e in sicurezza i seggiolini dei bambini) e dei dispositivi anti abbandono; uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida; retromarcia sulle autostrade o strade extraurbane principali, anche sulla corsia di emergenza; mancato rispetto della corsia di accelerazione e mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali; mancato rispetto del divieto di sosta o fermata, sulle autostrade o strade extraurbane principali; mancato uso luci prescritte durante la sosta, su autostrade o strade extraurbane principali; mancata collocazione del triangolo per veicolo fermo, su autostrade o extraurbane principali; guida dopo aver assunto bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per conducenti cui è imposto in “tasso zero”; mancata precedenza ai pedoni; superamento di oltre il 20% del periodo di guida giornaliero massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose; superamento di oltre il 20% del periodo di guida settimanale massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose; circolare quando è stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali.

Questo genere di sanzione si applica solamente a chi viene identificato da un agente di pubblica sicurezza al momento della violazione. La durata della sospensione dipende dai punti che ciascuno di noi ha sulla propria patente: 7 giorni se si hanno da 10 a 19 punti, 15 se si hanno meno di 10 punti. Se la nostra infrazione causa un sinistro, il periodo di sospensione temporanea viene raddoppiato. Se non si rispetta la sospensione, le multe previste sono molto salate: da 2.046 a 8.186 euro, revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo. Per motivi lavorativi o per assistenza a persone disabili durante la sospensione (solo nel caso in cui la nostra infrazione non ha causato incidenti) è possibile chiedere un permesso provvisorio di guida per un massimo di 3 ore al giorno.

