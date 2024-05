Preparatore atletico abusa di una atleta. Condannato

Marsala: Un preparatore atletico, è stato condannato dal Tribunale di Marsala a cinque anni e 5 mesi di carcere per violenza sessuale. Le violenze, denunciate nel marzo 2022, sarebbero avvenute nei due mesi precedenti. Le indagini condotte e coordinate dalla Procura di Marsala hanno consentito di procedere ad una richiesta di giudizio immediato in data 29 agosto 2022. L’imputato è stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque e cinque mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e pene accessorie. Secondo l’accusa l’uomo, senza accertarsi del consenso della vittima la costringeva o comunque induceva la ragazza a subire in palestra ed in macchina, al termine degli allenamenti, atti sessuali nelle zone intime, sostenendo di considerarlo come il suo medico.

