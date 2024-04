Ragusa. Il turismo ibleo approda a True e Fiera cicloturistica

“Una full immersion, esclusivamente su invito, per promuovere il Sud-est siciliano come meta di altissimo profilo turistico accogliendo i più importanti leader internazionali dell’ospitalità e del segmento dei viaggi di lusso.

Quest’anno TRUE, un nuovo modo di concepire la “fiera turistica” che porta i protagonisti del mercato direttamente sul territorio, ha per epicentro Noto.

Una prima volta storica per la Sicilia che Ragusa, con una positiva sinergia tra pubblico e privato, non si è lasciata sfuggire organizzando la doppia tappa, a Donnafugata e a Ibla, di sabato 6 aprile.

Il riscontro è stato entusiasmante.

Nello stesso weekend abbiamo preso parte alla Fiera Cicloturistica di Bologna. Natura e sport sono infatti due prodotti forti della nostra strategia turistica e i partecipanti alla fiera, oltre a conoscere i due eventi protagonisti del nostro stand, la Granfondo e la Barocca, con del materiale prodotto ad hoc hanno potuto scoprire un territorio con percorsi, dislivelli e paesaggi tra i più ricercati per il cicloturismo, la mountain bike, il trekking.

In questi primi mesi del nuovo mandato, la strategia turistica sta diventando realtà e Ragusa sta organizzando strutturalmente il suo “essere destinazione”: la riqualificazione degli infopoint; gli incontri di formazione per gli operatori fatta da esperti di livello; una nuova gestione dei bagni pubblici; nuovi servizi di mobilità; un calendario di eventi annunciato in anticipo, senza sovrapposizioni e che si completerà con delle piacevoli sorprese; la promozione congiunta con i Comuni vicini; la nascita di un portale web e di profili social dedicati.

Contemporaneamente dobbiamo però pensare all’oggi, non rinunciando alle occasioni di promozione come TRUE e Fiera cicloturistica”.

