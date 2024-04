Ma siamo sicuri che ai pozzallesi interessi di Giorgio La Pira?

L’annuncio della vendita della casa dove Giorgio La Pira ha trascorso parte della sua giovinezza sembra la classica bomba inesplosa. Un ordigno di notevoli proporzioni ma che è rimasto senza miccia e, soprattutto, senza che nessuno l’abbia fatto esplodere. Leggo articoli dove i più si strappano le vesti per l’insano gesto ma la domanda, come direbbe un noto conduttore televisivo, nasce spontanea: ma a qualcuno gliene importa qualcosa di Giorgio La Pira? Attenzione, la mia non è una provocazione, è proprio una domanda diretta per evitare di essere frainteso. Cosa è stato fatto per il Venerabile ex sindaco di Firenze da essere tramandato ai giorni nostri? A Pozzallo, c’è un museo chiuso da tantissimi anni, dove è conservata la nostra storia legata a La Pira. Chiuso. E i turisti che passano davanti alla porta leggono “Museo dedicato a Giorgio La Pira”. Ma Giorgio La Pira chi? Ci sono due case, una della nascita con una sola tabella a ricordare il lieto evento ma utilizzata solo per appuntamenti natalizi e ricorrenze pasquali. Ma è la casa natale di Giorgio La Pira? Ah, vabbé, ma quello è un tratto marginale. Si potrebbe sfruttare l’onda lunga di uno fra i più prolifici mercati turistici che c’è in Italia, quello religioso. S’ode a destra uno squillo di tromba ma nessuno risponde a sinistra. Il Comune di Pozzallo è l’unico, a memoria mia, che organizza qualcosa nei tempi quando ricorre l’anniversario. E la Diocesi di Noto? E i preti? E in estate? Qualche cineforum? E le scuole? E le giovani generazioni? Si è mai organizzato un momento di lettura e spiegazione dei testi che La Pira ha scritto nel corso della sua vita? Morale della favola: è ancora attuale il messaggio (cristiano, politico, morale) dell’ex sindaco fiorentino? E se sì, perché tutto viene nascosto sotto il tappeto dell’ipocrisia?

A Pozzallo c’è un palazzo La Pira, c’è una via La Pira, ci sono diverse attività commerciali con il nome di La Pira. Ma La Pira è un “brand” da sponsorizzare solo in alcuni mesi dell’anno o è qualcosa di più?

Eh però scandalo! Stanno per vendere la casa dove visse la sua giovinezza Giorgio La Pira, come se il male maggiore fosse proprio questo.

E chiudo con una frase (mica tanto) sibillina che qualche anziano mi ha riferito in questi giorni: “Ma se gli stessi parenti stanno mettendo in vendita la casa di La Pira, noi ci dovremmo preoccupare di salvare l’onore dell’ex sindaco di Pozzallo?”. E cosa gli vuoi dire?? Ragione hai, amico mio….

Salva