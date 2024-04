Pozzallo. Carbone e Scarso sul cavalcavia in condizioni pietose

Un’interrogazione urgente sullo “stato di salute” del cavalcavia di viale Asia. Lo hanno chiesto i due consiglieri di opposizione, Consalvo Carbone e Giorgio Scarso, dopo aver effettuato un sopralluogo in loco e dopo aver visto la precarietà in cui versa il cavalcavia che collega l’ingresso principale che per chi arriva da Modica ad alcuni prefabbricati. Tutta la struttura versa davvero in pessime condizioni, come documentano le fotografie che i due consiglieri hanno postato sui rispettivi canali social.

I due consiglieri chiedono “di conoscere se – è scritto in un comunicato diffuso alla stampa – prima di decidere di far transitare il traffico dei mezzi pesanti anche sul Viale Asia, siano stati effettuati adeguati controlli per verificare la sicurezza del cavalcavia. Chiedono, altresì all’amministrazione comunale quali iniziative abbia intenzione di intra-prendere nel brevissimo tempo per rendere più sicuro il cavalcavia di Viale Asia. Chiedono, infine, a quale soluzione alternativa abbia pensato l’amministrazione comunale, nel caso in cui la Regione Sicilia dovesse continuare a disinteressarsi della sistema-zione della circonvallazione, posto che la situazione di disagio dovuta al transito dei mezzi pesanti all’interno del circuito urbano sta diventando insostenibile”.

Il tratto di strada, evidenziano Carbone e Scarso, è attraversato anche da mezzi pesanti, alcuni dei quali deviati dalla strada provinciale chiusa da qualche settimana e che non trova ancora soluzione. I ferri arrugginiti e i calcinacci ben visibili ai piedi del cavalcavia fanno il resto.

