PD Modica: “Due indizi fanno una prova”. Riceviamo

Due indizi fanno una prova, così dicono. Gli indizi ci sono. E anche gli indiziati. Due consiglieri comunali. Due che in consiglio non parlano. Mai. Perché non hanno nulla da dire. Aspettano prima di parlare o scrivere. E quando capiscono che è il momento scrivono. E pensano: scriviamo, dunque esistiamo. Esistono: ce ne siamo accorti da quello che abbiamo letto. Uno lamenta che la sindaca non informa tempestivamente il Consiglio comunale (ai tempi in cui c’era Lui, dice, il consiglio era rispettato); l’altro contesta alla sindaca di trascurare la manutenzione delle strade e del verde (ai tempi in cui c’era Lui, dice, l’erba non cresceva). Due interventi di grande spessore politico, manifestamente strumentali, per veicolare il messaggio che quando il sindaco era Lui tutto andava a gonfie vele. C’è un terzo indizio: i due piuttosto che attaccare i veri responsabili aggrediscono l’Amministrazione, quindi la sindaca. Non possono dire che sulla manutenzione l’unico vero responsabile è l’assessore, cioè Lui.

Il fine di queste brillanti esternazioni è chiaro. Molto chiaro.

Il segretario

Salvatore Poidomani

Salva