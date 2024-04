Il Santa Croce Calcio cerca l’impresa contro la Leonfortese

Si ritorna nuovamente a giocare e il Santa Croce calcio, per la dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, affronterà fra le mura amiche la Leonfortese. Sarà la prima delle due gare casalinghe consecutive che la squadra di mister Carmelo Di Salvo sosterrà sul proprio terreno di gioco, (domenica 14 aprile verrà a fare visita al Kennedy il Città di Gela), ma, soprattutto sarà l’ultima occasione per i biancazzurri per mantenere invariate le speranze di raggiungere i play out. Il Cigno in questo periodo di sosta si è continuato ad allenare con continuità e mister Di Salvo, per non perdere il ritmo di gioco ha fatto sostenere ai suoi uomini degli allenamenti congiunti con alcune squadre del comprensorio. L’importanza della gara di domenica pomeriggio è palpabile e la squadra è concentrata a non fallire l’appuntamento. Mister Di Salvo ha mischiato un po’ le carte, provando molte soluzioni, ma le decisioni saranno prese all’ultimo momento. La società spera, anche nell’aiuto del pubblico e manda un appello a tutti i sostenitori del Cigno per spingere i ragazzi verso l’impresa.

La gara si giocherà domenica pomeriggio al Kennedy e avrà inizio alle ore 16.00. A dirigere la contesa sarà il signor Paolo Arculeo della sezione arbitrale di Catania che sarà assistito dai signori Belfiore e Barbagallo entrambi della sezione arbitrale di Acireale.

Salva