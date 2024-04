Atto di intimidazione al direttore di BlogSicilia

Atto di intimidazione ai danni del direttore di BlogSicilia Manlio Viola. Nel giro di un paio di mesi tre episodi ai danni della propria autovettura, e non può essere solo una casualità. Ad essere presa di mira da ignoti, è stata la sua autovettura, proprio quando stava parcheggiata nelle vicinanze della redazione del giornale. Nel giro di due mesi l’auto è stata danneggiata tre volte. La prima volta è stato mandato in frantumi il finestrino, nel secondo episodio, avvenuto il mese scorso, una ventina di viti sono state trovate sotto gli pneumatici, il terzo vile atto, ieri, lo sportello dell’auto è stato forzato e piegato oltre ai danni su tutta la carrozzeria. Al collega Viola, piena solidarietà dalla redazione di RTMNEWS e dalla Fed editori digitali di cui facciamo parte “Siamo profondamente indignati per gli atti vandalici subiti dal Direttore di BlogSicilia, Manlio Viola. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia e non possiamo permettere che venga minacciata in alcun modo – dichiara la Federazione Editori Digitali -. Condanniamo fermamente questi atti di violenza e solidarizziamo pienamente con Manlio Viola e con tutti i giornalisti che, con coraggio e dedizione, portano avanti il loro lavoro nonostante le intimidazioni e le minacce”. “Chiediamo alle autorità competenti di fare tutto il possibile per individuare e punire i responsabili di questo vile gesto – prosegue la Fed -. La libertà di stampa deve essere difesa e tutelata sempre e ovunque”.

