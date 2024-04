Cuba. La Cina dona la prima trance di 20mila tonnellate di riso

foto: @DCB

Circa 68 tonnellate di riso dalla Cina sono arrivate a Cuba giovedì come parte di una donazione che includerà altre cinque spedizioni durante tutto il mese di aprile che porterà a 20.000 tonnellate di riso via mare per tutto il 2024, così come altri prodotti provenienti dalla Cina per complessive 408 tonnellate di cereali vari. La prima trance di riso è arrivata per via aerea all’aeroporto internazionale José Martí dell’Avana (capitale), dove è stata ricevuta dalle autorità cubane e dai rappresentanti diplomatici della Cina nel paese caraibico. “Il riso ricevuto è un prodotto essenziale nella dieta della popolazione cubana, alla quale sarà distribuito immediatamente”, ha detto il membro del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e vice primo ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca. Il funzionario ha sottolineato che la donazione è un importante sostegno per Cuba, segno della storica amicizia tra i due paesi, che si consolida sempre più. Parimente il presidente cubano Miguel Díaz Canel ha ringraziato l’invio della donazione e ha sottolineato che si tratta di un “nobile gesto di solidarietà e amicizia segno del carattere speciale delle relazioni bilaterali”. Da parte sua, il presidente dell’Agenzia Cinese per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, Luo Zhaohui, ha affermato che le due nazioni stanno lavorando per la causa socialista mondiale. L’ambasciatore cinese a Cuba, Ma Hui, ha sottolineato che la spedizione di riso esprime le relazioni amichevoli tra i due paesi, è un esempio di volontà condivisa e fa parte di un piano di misure di assistenza a Cuba.

