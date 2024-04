Basket. Passalacqua Ragusa. Domani arriva la capolista

Da una big ad un’altra. Dopo la trasferta di Schio della scorsa settimana, la Passalacqua Ragusa di basket torna in campo domani sera, 6 aprile, alle ore 20,30 per sfidare al Palaminardi la Reyer Venezia, prima della classe, e squadra capace di restare imbattuta per tantissime settimane tra campionato e Coppa. Potendo contare sull’aiuto di un pubblico che si auspica quanto più numeroso possibile, anche in vista del finale di stagione. “Giochiamo contro la prima in classifica, che domani si giocherà contro di noi proprio la riconferma di questa posizione – dice l’assistant coach Massimo Romano – Siamo consapevoli di giocare contro una grande squadra, costruita per vincere lo scudetto e capace ad inizio stagione di vincere 24 partite consecutive tra campionato ed Eurocup. Per vincere contro una grande squadra come Venezia è chiaro che dobbiamo fare qualcosa di più rispetto a quanto fatto contro di loro all’andata, e contro Schio e Bologna. Dobbiamo ridurre gli errori gratuiti, e fare tutti uno step in più. Mi aspetto una grande partita da parte di tutte, aiutati dal nostro pubblico che spero possa riempire il palazzetto ed aiutarci a vincere questa partita”. Dopo la partita di domani, terzultima di campionato, è in programma un ulteriore turno casalingo, domenica 14 aprile alle ore 18,00 contro Sanga Milano, per chiudere la regular season il 20 aprile sul parquet di Battipaglia. Poi scatterà la post season.

Salva