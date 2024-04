Ragusa, nuovi corsi di laurea. Di Quattro e Manenti: “Bene, ma fare presto trasporti e residenzialità”

Nuovi corsi di laurea a Ragusa, ma il Vicecoordinatore Fratelli D’Italia Ragusa, Simone Di Quattro e il Presidente Gioventù Nazionale Ragusa Andrea Manenti hanno evidenziato due problematiche che, se attenzionate, andrebbero a migliorare di gran lunga il servizio offerto, viceversa, se ignorate, andrebbero a vanificare qualsiasi azione. Al centro dell’attenzione dunque la questione trasporti e residenzialità.

Ecco di seguito la nota di commento del Vicecoordinatore cittadino di FDI Ragusa Simone Di Quattro e del Presidente cittadino di GN Ragusa Andrea Manenti:

“Siamo stati presenti alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi due corsi di laurea che partiranno il prossimo anno, scienze motorie ed agraria, e accogliamo questa notizia, da giovani che hanno dovuto studiare fuori città, con estrema positività. È un’occasione unica per la nostra città e come tale va gestita, avendo cura di ogni minimo particolare. Unict ha fatto la sua parte investendo con coraggio in un territorio che tempo fa non è stato in grado di sorreggere la sfida dell’università.”

“È per questo motivo- continuano- che sarà fondamentale definire ogni singolo dettaglio in termini di servizi della città dedicati agli studenti. Pensiamo sicuramente ad un serio piano di trasporti per lo spostamento interno degli studenti e ad una seria riflessione sulla residenzialità, considerato che uno dei nuovi corsi di laurea, scienze motorie, sarà ubicato in piena periferia.”

“Ci auguriamo, e su questo saremo estremamente vigili, che l’amministrazione comunale porti a compimento tutto questo entro l’inizio del nuovo anno accademico. Non possiamo permettere l’avvio dei corsi in assenza di servizi adeguati. L’improvvisazione condannerebbe sul nascere le nuove opportunità. Siamo convinti, lo ribadiamo, che trasporti e residenzialità determineranno il successo o il fallimento di queste iniziative universitarie. Auguriamo il massimo successo a questo nuovo progetto universitario e come forza politica seria e responsabile, continuiamo la nostra azione sul campo in maniera costruttiva e decisa, formalizzando delle proposte basate sui bisogni della nascente comunità universitaria.”

