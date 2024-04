A Monterosso onore all’Addolorata – Domenica in Albis

Per la “Domenica in Albis”, che rappresenta la domenica successiva alla Santa Pasqua è tradizione nel borgo Monterosso uscire il simulacro portato a spalla da tanti giovani sul “baiardo” della Vergine Addolorata che dal Santuario , in piazza Sant’Antonio, si recherà a “Sant’Antonio u Viecchiu” nel luogo dove sorgeva l’antico abitato prima di essere distrutto dal catastrofico terremoto del 1693. Le manifestazioni avranno inizio alle 8 con lo sparo delle bombe a cannoncino ed il suono festoso delle campane. Alle 10 ci sarà il giro di gala per le vie del paese montano della banda musicale Vincenzo Bellini. Alle 10,30 la celebrazione eucaristica presieduta da sua eccellenza monsignor Giuseppe La Placa vescovo di Ragusa. Seguirà alle 11,30 l’uscita dal Santuario del simulacro della Madonna Addolorata portato a spalla da tanti giovani fedeli ed accolto dal suono festoso delle campane e dallo spettacolare gioco pirotecnico curato dalla ditta La VIP di Alessandro Vaccalluzzo. Alle 12 circa l’arrivo a Sant’Antonio u Viecchiu dove l’arciprete don Peppino Antoci dopo una significativa omelia benedirà i campi circostanti che simboleggiano tutto il territorio monterossano . Seguirà il rientro in chiesa Madre verso le 13. Per i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata è stata indetta anche la dodicesima edizione del Concorso fotografico “Domenica in Albis” dove poter raccontare attraverso la fotografia le immagini, i colori e le emozioni della festa.

