Scicli. Conferenza dei capigruppo a colloquio con il manager Asp

Si è tenuto stamani un incontro della conferenza dei capigruppo consiliari, convocata dalla presidente del consiglio Desirè Ficili, allargata ai tre presidenti delle commissioni consiliari, con il commissario straordinario dell’Asp di Ragusa, dottor Pino Drago, collegato in videoconferenza da Ragusa, per discutere dei temi della sanità che riguardano la comunità di Scicli.

Il sindaco Mario Marino è intervenuto brevemente a inizio lavori portando il buon lavoro da parte dell’amministrazione.

Erano presenti inoltre il dottor Claudio Caruso, Direttore dell’Unità Operativa Semplice della Rsa di Scicli, e la dottoressa Carmela La Terra, direttore dell’assistenza sanitaria di base dell’Asp di Ragusa.

Il commissario Pino Drago ha ribadito che l’azienda sanitaria ha innalzato a 72 anni l’età massima del servizio di due medici di base di Scicli, al fine di venire incontro all’esigenza degli utenti dopo i pensionamenti dei medici di famiglia degli ultimi mesi, mentre un nuovo incarico di sei mesi, rinnovabile per altri sei, è stato conferito a una dottoressa medico di base che lavorerà a Scicli.

Affrontato anche il tema dell’ambulanza medicalizzata. Due medici lavoreranno al Pte dell’ospedale Busacca e saranno in servizio anche sull’ambulanza. Circa i lavori che riguardano la rifunzionalizzazione del Busacca come ospedale di comunità, lavori già appaltati, la consegna degli stessi è prevista per il 2026.

Il commissario Drago, rispetto al più generale tema dell’emergenza, ha spiegato come al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica vi siano sei medici più il direttore e cinque medici specializzandi che fanno ambulatorio.

La conferenza dei capigruppo si è conclusa con la volontà di istituzionalizzare questo momento di confronto cadenzandolo in maniera periodica.

Salva