A Modica apre Winelivery Enoteca

Nel cuore di Modica Sorda, terra di tradizioni e sapori autentici, si apre una nuova pagina nell’esperienza enogastronomica locale con l’arrivo di Winelivery. Dopo Lombardia, Lazio e Puglia, la Sicilia diventa la quarta regione ad ospitare un punto vendita Winelivery, portando con sé un’offerta senza precedenti che promette di soddisfare i palati più esigenti.

Situata in Via Resistenza Partigiana 180, l’Enoteca Winelivery accoglie i suoi ospiti in uno spazio moderno e accattivante, dove la passione per il vino si unisce alla competenza dei suoi esperti. Qui, la Sommelier Margherita e il suo team offriranno una selezione di vini, birre e distillati provenienti da ogni angolo d’Italia, con una particolare attenzione ai prodotti siciliani che rendono omaggio alla ricchezza culinaria della regione.

L’approccio di Winelivery va oltre la semplice vendita al dettaglio, offrendo un’esperienza unica che fonde la tradizione enologica con l’innovazione digitale. All’ esperienza tradizionale in Enoteca, si affianca infatti l’applicazione Winelivery: già apprezzata da oltre un milione di italiani. Grazie ad essa i clienti potranno consultare il menù digitale e effettuare i loro ordini in modo semplice e intuitivo, usufruendo di un’esperienza più ampia rispetto alle tradizionali enoteche.

L’Enoteca Winelivery di Modica sarà aperta dal Martedì alla Domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Il locale arricchisce l’esperienza dei suoi visitatori offrendo una vasta selezione di bottiglie, provenienti da tutta la Sicilia e dal mondo, appositamente studiata per soddisfare i gusti più raffinati.

La store manager Margherita Veneziano, giovane imprenditrice con una lunga esperienza nel settore della ristorazione è entusiasta di portare nel cuore della Sicilia il format innovativo di Winelivery. “Il posto ed il momento giusto per trasformare la passione per il vino in qualcosa di più: divento sommelier nel 2019 e da allora nasce il sogno di aprire un’enoteca che si differenziasse dalle altre proposte del territorio ed è così che ho scelto di sposare il format Winelivery, perché perfettamente in linea con il mio pensiero. Un modo nuovo, innovativo e moderno di proporre, vendere e far conoscere il vino”.

Con l’apertura di questo nuovo punto vendita, Modica Sorda si unisce al circuito Winelivery diventando parte integrante di una rivoluzione enogastronomica che coniuga tradizione e innovazione, offrendo ai suoi cittadini un luogo unico dove il vino e gli alcolici diventano i protagonisti.

Vieni a trovarci per farti consigliare il vino perfetto, ti aspettiamo!

Cos’è Winelivery?

Winelivery non è solo un leader riconosciuto nel settore della consegna di vino e bevande a domicilio, ma rappresenta anche un innovatore nel panorama del Bev-Tech italiano. Con il servizio distintivo di consegna rapida e a temperatura controllata, offerto in circa 30 minuti, Winelivery ha ridefinito l’esperienza di acquisto di vini e bevande per i suoi clienti. Dal 2022, l’azienda ha ampliato la propria offerta con l’apertura di digital bar in tutta Italia, molti dei quali operano in franchising.

Con il lancio di Wedia, Winelivery ha esteso ulteriormente il suo impatto nel settore, affermandosi come una delle agenzie di marketing digitale più influenti e specializzate nel settore wine & beverage, guidando l’innovazione e stabilendo nuovi standard per l’esperienza dei consumatori nel mondo del vino e delle bevande.

