Incendio in uno stabile di via Vicenza, all’angolo con via del Quarantotto, a Vittoria. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che accadesse il peggio. Gli occupanti dell’appartamento sono stati messi subito in salvo. Il rogo si è sviluppato poco dopo mezzogiorno.

foto eFranco Assenza

Salva