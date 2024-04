Modica. 12 ore di solidarietà in piscina Comunale aperta a tutti

Sport e solidarietà giovedi 4 aprile presso la Piscina Comunale di Modica gestita dal gruppo Vitality. Per 12 ore, dalle 9:00 alle 21:00, ogni bracciata che verrà compiuta all’interno della struttura di Via Sacro Cuore avrà un nobile scopo. Durante la Giornata, infatti, verrà dedicata un’intera corsia alla staffetta. Chiunque vorrà partecipare potrà farlo versando una quota simbolica di 2 euro ( o anche di più naturalmente su base volontaria) che verrà interamente devoluta alla Coop Alberto Portogallo di Modica che si occupa da oltre 20 anni di inserimento lavorativo di giovani svantaggiati. Contemporaneamente è stata organizzata una raccolta di generi alimentari che verrà devoluta alla stessa cooperativa. Ma i buoni motivi per partecipare non finiscono qua. Ogni cento vasche, conteggiate da un assistente di Vasca, verranno donati degli abbonamenti Piscina ai servizi Sociali del Comune che li gestirà favorendo quelle famiglie che non possono permettersi di far praticare dello sport ai propri figli

