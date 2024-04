Il poeta modicano Puma a presenta il libro di Serena Carnemolla

Sarà il poeta modicano Pippo Puma a presentare il libro della scrittrice di Noto, Serena Carnemolla, dal titolo “Sciamanesimo siciliano e magia popolare”, presso la Biblioteca Comunale “Alessandro Manzoni” di Pioltello, Piazza dei Popoli, 1, il 13 aprile, alle 16.

L’iniziativa è promossa dal Circolo “Amici della Sicilia-Cuore del Mediterraneo”, dalla F.A.Si. (Federazione delle Associazioni Siciliane in Lombardia), con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Pioltello.

Sarà presente, oltre all’autrice, l’editore Armando Siciliano Editore. Gli intermezzi musicali sono affidati al bravissimo violinista Florian Banda, mentre la lettura di alcuni brani sono a cura dell’attrice Laura Moruzzi.

Così scrive Serena Carnemolla nell’introduzione al libro: “Lo sciamanesimo che racconteremo in queste pagine ha popolato tutta la Sicilia sin dalla notte dei tempi, per questa ragione le testimonianze raccolte provengono da più zone dell’isola, sia costiere che dell’entroterra, con l’ausilio di parlanti nativi provenienti in parte dalle zone rurali e in parte da quelle urbanizzate”:

…“La funzione dello sciamano è, dunque, quella di contribuire all’equilibrio della vita, entrando in contatto con gli spiriti, le forze della natura, eseguendo rituali di bilanciamento tra le energie per salvaguardare la vita di tutti gli esseri viventi con gratitudine e devozione”.

