Work Aut. Al C.S.R. di Modica giornata mondiale sull’autismo

Una giornata di festa aperta a tutti, una food experience straordinaria e un momento di crescita lavorativa importante per i ragazzi con autismo. Tutto questo sarà “Work Aut. Consapevolezza delle abilità e delle diversità”, l’evento organizzato dal Centro di riabilitazione C.S.R. di Modica che si tiene oggi, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo. L’evento aprirà i battenti alle 10 e si concluderà alle 13 e si svolgerà negli spazi esterni del C.S.R. di Modica, in via Paolo Orsi 18.

Alla manifestazione, aperta al pubblico, parteciperanno tutti gli Assistiti dei Centri di riabilitazione C.S.R. di Comiso, Modica, Pozzallo e Ragusa. “WORK AUT” è un evento finalizzato alla promozione delle diverse abilità, su cui quotidianamente si lavora nei Centri di riabilitazione del Consorzio, nel rispetto delle singole diversità che caratterizzano ogni persona. Per onorare questa finalità e mostrarla a tutti, l’evento prevede la realizzazione di diversi stand tematici all’interno dei quali i ragazzi e le ragazze con autismo del C.S.R. saranno impegnati in attività adatte alle loro abilità.

Nei vari stand, allestiti anche grazie al contributo del Comune di Modica e di altre associazioni del territorio, verranno preparati pizze, hot-dog, panini, bibite, biscotti, pop-corn, zucchero filato. E’ prevista anche un’area di manicure ed estetica.

Ogni stand è stato pensato per adattarsi ad un’area di competenza o di interesse degli Assistiti e nasce dalla precisa volontà di permettere al singolo di applicare le sue competenze e di intrattenersi all’interno di un contesto motivante.

Previsti anche tanti divertimenti per i più piccoli, con animazione, gonfiabili, musica e baby dance.

