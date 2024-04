Il nostro “Pesce d’Aprile” va a segno. Si muove anche il Senato

Anche quest’anno l’articolo “pesce d’aprile” di RTMNEW ha fatto centro, tanto che anche il Senato di è dovuto muovere. L’articolo diceva di una prossima visita del presidente Ignazio La Russa a Ragusa e Modica per l’avvio dei lavori di restauro interni, del Palazzo della Prefettura e per prendere in esame il restauro del fascio littorio dipinto sulla parete in fondo del vicolo Bonajuto.

L’articolo diceva anche di una visita del presidente del Senato al Mercato Ittico di Ragusa, e questo doveva già suscitare qualche dubbio sulla fondantezza della notizia.

Ciononostante, l’articolo è stato ripreso da molte testate anche straniere: in un caso è stato titolato “The President of the Senate Ignazio La Russa in Ragusa for the restoration work on the Prefecture building. Also visit Modica”.

Da Roma sono stati costretti a smentire la notizia. ANSA, LaPresse, AGI, in particolare, hanno pubblicato: “*Senato: no impegni La Russa a Ragusa e Modica in prossimi giorni =* AGI0315 3 POL 0 R01 /

Senato: no impegni La Russa a RAGUSA e Modica in prossimi giorni =

(AGI) – Roma, 1 apr. – “Contrariamente a quanto riportato da un

quotidiano siciliano, il Presidente del Senato Ignazio La Russa

non ha in agenda alcun impegno a RAGUSA e a Modica nelle

prossime settimane”. Lo precisano fonti di Palazzo Madama.

