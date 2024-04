12^ missione americana per gli studenti del “Curcio” di Ispica

Anche quest’anno gli studenti dell’istituto Curcio di Ispica sono volati a New York per la tradizionale e ormai ultradecennale partecipazione al progetto Conferenza NHSMUN – facente parte del IMUNA(International Model United Nations Association), finalizzato alla sensibilizzazione ad una visione mondiale di tematiche sociali ed etiche attraverso la conoscenza del funzionamento dell’ONU.

Il percorso negli USA come ogni anno, da quando nel 2010 ha avuto inizio ed è poi entrato nel calendario annuale del Curcio, ha abbinato momenti di studio e simulazioni realistiche nelle diverse commissioni ONU per cui nei mesi scorsi i ragazzi hanno fatto un percorso di inglese e geografia politico-economica a scuola e visite culturali nei luoghi simbolo degli USA. Gli studenti sono stati accompagnati dal dirigente Maurizio Franzò, dalla vicepreside Gabriella Bruno, dalla docente referente del progetto Mary Puccia e dal docente Roberto Monaco.

Emozionanti sono stati per i ragazzi i contatti diretti con le città di New York e Washington, DC. Tanto entusiasmo hanno riscontrato le tappe a Manhattan, alla statua della Libertà ed Ellis Island, simboli della libertà e del sogno americano di tanti immigrati, alla Casa Bianca, a Central Park e a Times Square, al Museo di Storia Naturale, al Smithsonian Institute, agli Archivi Nazionali, alla Library of Congress e all’Arlington National Cemetery.

“Il nostro istituto – ha commentato il dirigente Franzò – da anni crede e investe in questo progetto la cui valenza culturale e linguistica è altissima. Devo complimentarmi con tutti i nostri ragazzi che in questa “missione americana” hanno mostrato alti livelli di interresse, grande impegno, maturità e competenze”. Nella foto tutto il gruppo del Curcio.

