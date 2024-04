Modica, auto tra le scale. Nessun ferito

Probabilmente per distrazione, sta di fatto che un automobilista, lo scorso pomeriggio, è finito in una scalinata. E’ accaduto a Modica, esattamente in Via Muriana. Il conducente di una Peugeot ha imboccato la stradina che collega Via Nuova Sant’Antonio con Via Vittorio Veneto, inconsapevole che ad un certo punto l’arteria da carrabile si trasforma in scalinata. Così è andato avanti fino a percorrere un paio di gradini. Per fortuna è rimasto illeso e il veicolo senza danni eccessivi. Sul posto la polizia locale.

