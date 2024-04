Centro Sociale Marina di Ragusa, sopralluogo dei consiglieri Caruso, Bennardo e Zagami

Questa mattina, una delegazione composta dai consiglieri comunali di Ragusa, Federico Bennardo, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami, insieme all’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Ragusa Simone Digrandi e ai dipendenti comunali Gianni Nicita e Marcello Corallo, ha effettuato un sopralluogo presso la “Cittadella dei Ragazzi e della Famiglie” di Marina di Ragusa, conosciuta anche come i “Campetti dei Gesuiti”.

La consigliera Caruso, in particolare, aveva già effettuato un primo sopralluogo lo scorso 23 gennaio in compagnia dell’Onorevole Ignazio Abbate che preparò poi un apposito emendamento alla finanziaria per inserire il finanziamento del progetto di riqualificazione che prevede la creazione di un locale versatile che possa ospitare eventi culturali, incontri, attività sportive e ricreative ma anche un centro di ritrovo per anziani, rispondendo così alle diverse esigenze dei cittadini di Marina di Ragusa. La ristrutturazione del fabbricato sarà resa possibile grazie a un finanziamento regionale di 97.000 euro ottenuto dall’Onorevole Abbate, che testimonia l’importanza dell’intervento non solo per la città di Ragusa, ma anche per la Regione. La definizione del progetto si concluderà entro 15 giorni dalla data odierna, con l’obiettivo di procedere all’affidamento diretto dei lavori entro 45 giorni. Questo permetterà di rispettare il calendario previsto e di rendere la struttura disponibile alla comunità entro la fine di luglio.

“Il progetto non solo arricchirà l’offerta culturale e ricreativa della città, ma contribuirà anche a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità da parte dei cittadini. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla possibile realizzazione di questo progetto, a partire da chi si è impegnato a livello regionale per il finanziamento fino al lavoro quotidiano dei dipendenti comunali e al sostegno dei cittadini. La trasparenza e il coinvolgimento della comunità rimangono al centro del nostro impegno per una Ragusa sempre più vivibile e inclusiva”, concludono i consiglieri comunali.

