Calcio. Giustizia Iblea in Europa e nel Mondo

Si fa sul serio in casa Giustizia Iblea. Magistrati e avvocati della squadra di calcio che rappresenta il Palazzo di Giustizia di Ragusa –compresi ‘rinforzi’ umbri, laziali e abruzzesi– si preparano per le trasferte in terra di Spagna e a Dubai in occasione delle manifestazioni europee e mondiali riservate, appunto, alle squadre composte da giudici e avvocati. Agli ordini di mister Fabrizio Cingolani, ex magistrato del Tribunale di Ragusa ( trasferito a Pescara), la squadra iblea parte per la soleggiata isola iberica con l’obiettivo di far bene e, se possibile, migliorare il settimo posto della Nations Cup di Saint Tropez, del 2023. L’avvocato modicano Piero Armenia sarà il capitano di una squadra che si è fatta apprezzare in Francia per tecnica, tattica ma, soprattutto, per la determinazione “feroce” che mette in campo. Determinazione che sarà ancora più necessaria visto che, svanito l’effetto sorpresa, le avversarie attendono adesso al varco l’undici del Team Manager e anima di questa bella realtà, il giudice Claudio Maggioni del Tribunale di Ragusa.

Da mercoledì 3 a domenica 7 aprile, il mondo della giustizia iblea che ha scelto di fare della passione per il calcio “qualcosa in più del semplice hobby”, sarà protagonista nella categoria Master al torneo EuroLawyers 2024, manifestazione per squadre europee formate da avvocati che si disputa a Calvia nelle Baleari. Avversarie Hungary Master, Palermo Forense, Advocatus Croatia, la rappresentativa della Repubblica Ceca, gli israeliani del Nazareth Northern District, una rappresentativa francese e una spagnola. In occasione di questa manifestazione, la squadra, con il prezioso ausilio della ASD Futsal Ragusa, ha raccolto i contributi di alcuni sponsor per coprire in parte i costi per la partecipazione al torneo e l’acquisto del materiale sportivo. Ma non c’è solo calcio, divertimento, passione e voglia di far bene sul terreno di gioco. C’è anche voglia di ‘far del bene’ e Giustizia Iblea ha destinato il 25% delle somme raccolte in beneficenza all’Associazione Raggio di Sole Onlus, sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti autistici, con sedi operative a Ragusa e Modica; l’iniziativa è nata grazie a un’idea di Graziano La Terra, uno dei genitori che fanno parte dell’associazione e oggi 2 aprile, ‘Giornata mondiale della sensibilizzazione sullo spettro autistico’ questa iniziativa assume ancora più valore e da maggiore spessore all’azione solidale della squadra di giudici e avvocati iblei.

“Un grazie sentito e sincero – dicono all’unisono il giudice Maggioni e l’avvocato Armenia in partenza per le Baleari – va agli sponsor che hanno fornito il loro contributo per questa iniziativa: Kasarreda, SP Group (società gestita dall’ex calciatore della Juventus, Simone Pepe), Giap, SM Ufficio, Sicurt e Allianz Agenzia di Modica. Noi siamo pronti a scendere in campo e provare a migliorare il settimo posto di Saint Tropez. Non sarà facile ma possiamo farcela”

