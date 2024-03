L’Avimecc Volley Modica sfida Fano in gara 1

Tutto è pronto o quasi per l’Avimecc Volley Modica, che sta lavorando sodo per farsi trovare pronta all’appuntamento più importante della stagione, che martedì alle 20 al “PalaRizza” vedrà i biancoazzurri di coach Enzo Distefano affrontare in gara 1 play off promozione del campionato di serie A3, la “Corazzata” Smartsystem Fano.

I “Galletti” della Contea hanno chiuso la regolar season in settima posizione e negli spareggi promozione avranno sicuramente l’ostacolo più duro da provare a superare. Fano, infatti, è una squadra di grande spessore tecnico e parte con i favori dei pronostici contro il sestetto modicano, che tuttavia, potrà affrontare senza grosse pressioni il doppio confronto nel quale non si può dare nulla per scontato.

“Ci siamo piazzati al settimo posto in regolar season che ci sta un po’ stretto, ma va bene così – spiega coach Enzo Distefano – Fano sarà una vera e propria montagna da scalare. I marchigiani erano l’unica squadra che avrei voluto evitare, ma va bene così. Sappiamo che i play off fanno storia a se, Fano verrà a Modica per dimostrare tutta la sua forza, ma noi ci faremo trovare pronti. I pronostici qualche volta vengono ribaltati dal campo – continua – per questo ho detto ai ragazzi di azzerare tutto e provare a far venire fuori i nostri valori, ma senza pressioni e senza guardare la classifica, ce la giocheremo a viso aperto e a testa alta, forti del fattore campo sperando che il pubblico modicano arrivi in massa al “PalaRizza” a sostenerci in quella che sarebbe una vera e propria impresa. Qualsiasi sia il responso del campo – conclude Enzo Distefano – sono sicuro che martedì sarà una bella serata di sport perchè i due sestetti che si affronteranno hanno dimostrato di essere due signore squadre. Il mio sogno nel cassetto è quello di fare quanti più punti possibili in gara 1 e magari di vincere per andare a Fano a giocarcela fino in fondo”.

La squadra oggi, riposa e festeggerà la Pasqua e tornerà a lavoro domani.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto i play off e quindi centrato il nostro obiettivo – dichiara il palleggiatore Pierpaolo Giudice – ci faremo trovare preparati e pronti per affrontare Fano che è sicuramente una delle favorite per il salto di serie. Nelle ultime due gare di regolar season ho dovuto sostituire Pedro Putini – continua – e non è stato facile visto il suo carisma e l’importanza che ha nel nostro gruppo, ma penso di essermela cavata abbastanza bene, anche perchè in queste due partite la squadra mi ha aiutato tanto. Martedì – conclude Pierpaolo Giudice – speriamo di trovare un pubblico numeroso e caloroso che ci possa aiutare. Noi faremo il possibile per ottenere un risultato da poter proteggere poi a Fano, ma quello che maggiormente speriamo è di fare veramente bene e divertire che verrà a vederci e a sostenerci”.

