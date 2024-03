Monterosso Almo. Spettacolare la “ncrinata”

Nel borgo Monterosso, per il giorno di Pasqua, nella centralissima piazza San Giovanni ed alla presenza di tanti fedeli, si è rinnovato lo spettacolare quanto commovente ” ncrinata” tra il Cristo Risorto e la Vergine Maria. I due simulacri portati a spalla da gruppi di giovani fedeli, allo scoccare delle ore dodici , sono usciti con il Cristo Risorto dalla chiesa di San Giovanni Battista e la Vergine Maria dalla Chiesa di Sant’Anna e si sono incontrati al centro della piazza. Una particolarità della manifestazione è stato il movimento del simulacro della Madonna che alla vista del Cristo Risorto ondeggiava e girava attorno al simulacro del Cristo in senso non solo di gioia ma anche di incredulità. Tra gli applausi di grandi e bambini le due statue, poste su un autocarro, si sono avviate in processione per le vie del paese seguita dalla banda musicale.

