Ignazio La Russa sarà a Ragusa e Modica

Nelle prossime settimane sarà a Ragusa il Presidente del Senato, della Repubblica, Ignazio La Russa, per l’avvio dei lavori di restauro interni, del Palazzo della Prefettura.

Restauro dei dipinti delle sale, tempere, realizzati da Duilio Cambellotti nel 1933, in occasione dell’elevazione a città capoluogo.

I lavori saranno realizzati grazie al patrocinio della Presidenza del Senato, e alla sponsorizzazione di un privato cittadino ragusano.

Leonardo Sciascia, ricostruì in un volume-catalogo illustrato (Bompiani 1987), la storia di una delle poche opere pubbliche edificate dal Regime fascista in Sicilia.

Il programma del capoluogo ibleo prevede anche una visita al mercato ittico di Ragusa.

Successivamente, il Presidente La Russa, si sposterà a Modica per prendere in esame il restauro del fascio littorio dipinto sulla parete in fondo del vicolo Bonajuto.