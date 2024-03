Grande successo per l’Open day Anffas Modica e Scoglitti

Si è concluso con successo l’open day promosso da Anffas Modica e Anffas Scoglietti per festeggiare i 66 anni dell’associazione. Presso la struttura sportiva “Airone” si sono amichevolmente sfidate tantissime squadre, formate da persone con disabilità e non, per trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna dello sport e dell’inclusione sociale.

Hanno partecipato gli Insuperabili, Piccoli Fratelli, la Protezione Civile (Gruppo comunale e ANVVFV di Modica), Tifosi del Modica Calcio, Cooperativa speciale Filotea della sede di Ispica e Pozzallo, La Cooperativa La Sorgente, I ragazzi SMK Futsal Modica, il Modica Calcio i membri dell’amministrazione comunale. A loro e a tutti gli altri partecipanti vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per aver reso possibile l’evento e soprattutto per aver regalato ai nostri ragazzi un pomeriggio diverso dal solito. Ringraziamo gli Sponsor che ci hanno sostenuto Ecofaber, Modicanello, Giannone Alimenti Zootecniche, Macauda Trasporti, Antonio Sammito Applicatore e Decoratore, Leone Carrube, L’Airone, Dolciaria Pulino, Caffè Adamo.

È stata anche una bella occasione di incontro tra le tante associazioni presenti e Fortificare la Rete del Terzo Settore a Modica, la vera inclusione è stare tutti insieme. Speriamo la continuazione di questa Rete e di allargarla sempre di più per il prossimo 28 Marzo, per tanti altri Eventi futuri.

Salva