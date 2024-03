Ragusa. L’assessore Massari incontrerà il responsabile dell’Area Sud Progetti Palermo Ferrovie Italiane

L’Assessore Giorgio Massari, a seguito dell’incontro svoltosi lo scorso 21 marzo presso la sede dell’assessorato allo Sviluppo Economico con il Comitato per il collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Comiso e l’aeroporto di Catania, così come concordato, ha richiesto un incontro urgente all’ing. Maurizio Infantino, responsabile Area Sud Progetti Palermo delle Ferrovie Italiane, al fine di affrontare e discutere del progetto di collegamento ferroviario Comiso-Ragusa-Vizzini ed aeroporti e più in generale della situazione dei collegamenti ferroviari sul territorio provinciale ed extraprovinciale.

La richiesta nasce anche alla luce delle recenti dichiarazioni che l’ing Maurizio Infantino ha reso ad un noto quotidiano inerenti alla notizia che molti cantieri sono stati avviati e che entro l’estate sarà pronto il progetto del collegamento della Ragusa -Vizzini con l’aeroporto di Comiso.

