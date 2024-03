A Pozzallo targa storica per veicoli d’interesse storico

La prima “targa storica” della provincia di Ragusa e di tutta la Sicilia è stata assegnata ad un vespista della città di Pozzallo. La vespa, targata 125VNB, è di proprietà del signor Giovanni Giannone ed è stata immatricolata nel 1963 per la prima volta. E’ stato Giovanni Profetto, titolare dello studio di consulenza automobilistica “Agenzia Express”, a consegnare l’ambita targa al diretto interessato.

La targa è uguale a quella assegnata al momento della prima immatricolazione e può essere rilasciata per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico grazie al decreto emanato il 4 agosto scorso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2023.

“Particolarmente orgoglioso di aver consegnato questa targa al signore Giannone – dice Profetto – Ringrazio pubblicamente anche il direttore dell’ufficio Provinciale della Motorizzazione di Ragusa, il dottor Pier Giorgio Bevilacqua per l’impegno profuso e la bravura nel campo della digitalizzazione e dell’informatica. Siamo ancora più orgogliosi del fatto che il primo veicolo ad aver avuto la targa originale in Sicilia, oltre ad essere iscritto al registro storico FMI, è iscritto anche al Vespa Club di Pozzallo, di recente costituzione. Ringrazio infine l’associazione Unasca, che ci aggiorna con la condivisione immediata delle circolari e webinar su specifici argomenti”.. “Il riconoscimento – spiega Franco Giannone, consigliere comunale e zio del proprietario del veicolo – è di rilevante importanza non solo per noi ma per tutta Pozzallo giacché è il primo assegnato in Sicilia”.

