FdI Ragusa. Corsi di autodifesa per donne con tariffa scontata

“Apprendiamo con soddisfazione – dichiara Simone Diquattro, vicecoordinatore cittadino di FdI Ragusa- che saranno otto le associazioni sportive che hanno aderito alla manifestazione di interesse comunale finalizzata ad organizzare un corso di autodifesa in favore di donne maggiorenni, nell’ambito del progetto “La Città delle Donne.” I corsi, che partiranno dal prossimo mese, prevederanno uno sconto del 20% rispetto alle tariffe usuali.”

“Questa iniziativa è frutto di una proposta molto simile che ho avanzato- dichiara Enza Firrincieli- in rappresentanza di Fratelli d’Italia – Ragusa, in occasione della riunione di Novembre del gruppo di lavoro “La città delle donne”. Ben coscienti che la gratuità del corso sarebbe stato l’optimum, ho comunque proposto, in subordine, delle apposite convenzioni con riduzione della tariffa. Non posso che accogliere con soddisfazione l’adesione di diverse associazioni e, di conseguenza, la partenza dei corsi”

“Una proposta, la nostra, – conclude Diquattro- di buon senso, differente dalla mirabolante proposta del Partito Democratico di Ragusa – sonoramente bocciata- che chiedeva la totale gratuità del servizio, insostenibile per le casse comunali

