Fondazione Confeserfidi per la Cultura ma anche per l’Ambiente e la Solidarietà. La Fondazione che ha sede ai civici 1, 2 e 3 di via Arco Castro, nel cuore barocco di Scicli, a ridosso di via Francesco Mormino Penna, pone la sua firma fra quelle in calce di un evento che si tiene domenica 7 aprile, dalle h.9.30, a ridosso del mare sciclitano. ‘Dal Pisciotto a Costa di Carro: un luogo d’aMare’, è una “passeggiata di solidarietà a favore della Casa Gialla sul Molo di Sampieri”, promossa dalla Fondazione, assieme ai Lions Club Scicli Plaga Iblea, Visit Vigata, Associazione EsplorAmbiente e La Casa Gialla sul Molo. Una passeggiata percorsa e ‘raccontata’, che comincia alle 9.30 davanti l’ex Fornace Penna, tornata da poco proprietà della Città di Scicli e che si concluderà, dopo avere attraversato la scogliera del Pisciotto, la spiaggia e il lungomare di Sampieri, la spiaggia e il parco di Costa di Carro, davanti la Casa Gialla, gustando uno spuntino a base di frutta e ricevendo una t shirt come testimonianza di partecipazione. L’intero incasso che arriverà dalla quota di partecipazione (contributo minimo di 10 euro) sarà devoluto alla Casa Gialla, simbolo di aggregazione, condivisione, solidarietà e vero aiuto per chi ne ha bisogno. “Sono fondi – spiega la dottoressa Paola D’Antoni, del CdA della Fondazione Confeserfidi e anima di questa iniziativa – che serviranno per l’acquisto di libri scolastici e buoni benzina per il pulmino che trasporta i bambini. Crediamo che sia importane che, come Fondazione, siamo vicini e protagonisti di ogni iniziativa che sia votata a fare del bene e ad aiutare concretamente che si spende per gli altri”. Le guide che accompagneranno lungo tutto il percorso racconteranno, passo dopo passo, i luoghi di questa passeggiata sul litorale, a cominciare dalla storia della Fornace, simbolo di archeologia industriale e luogo protagonista anche dalla fiction ‘Il commissario Montalbano’, noto come la ‘Mannara’.

