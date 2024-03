Ragusa Calcio, spettacolo all’Aldo Campo

Il Ragusa Calcio vince all’ultimo respiro nel match contro il San Luca, ieri pomeriggio allo stadio Aldo Campo. Voglia di vincere, forza e determinazione: sono questi gli ingredienti che hanno dato la possibilità al Ragusa di vincere una partita che resterà a lungo impressa nella memoria dei tifosi. Gli azzurri sono riusciti a ribaltare la situazione, dopo che quasi a metà della ripresa erano in svantaggio di due gol, fino a portare a casa i gloriosi tre punti, grazie alla doppietta di Ariel Reinero (di cui il primo su rigore) e la terza rete siglata da Tuccio al novantunesimo minuto di gioco. Tre punti che consentono ancora di sognare i play off, avendo acquisito ormai da tempo la salvezza, diventata matematica.

Ecco il commento di mister Ignoffo:

“Voglio dire bravi ai ragazzi, hanno disputato un secondo tempo eroico. Il campionato di per sé è difficile, non ti consente di ribaltare le partite. Stavolta ci siamo riusciti e non posso essere che soddisfatto per quella che è stata la reazione dei ragazzi, i quali, sino alla fine, hanno premuto il piede sull’acceleratore cercando di fare del loro meglio. Ci sono riusciti, quindi meritano di prendere gli applausi prima da me e poi da tutto il resto della piazza. Abbiamo dimostrato grande maturità nel pressare cercando anche in maniera ordinata di trovare la via dei gol, senza mai tralasciare quello che sarebbe potuto accadere se avessimo subito un’altra rete così come in occasione delle due marcature calabre. Va dato merito a chi è entrato nella ripresa perché da loro è arrivato il contributo che mi aspettavo. Siamo stati meno bravi nella prima parte dove abbiamo commesso errori quasi banali. Alla fine abbiamo insistito fino a quando non l’abbiamo ripresa nel finale. Una partita da batticuore, che alla fine pensiamo di aver vinto meritatamente”.

