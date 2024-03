Violenza di genere. Se ne parla all’istituto Santa Marta-Ciaceri di Modica

Mercoledi 27 Marzo nei locali del plesso 8 Marzo dell’istituto comprensivo Santa Marta-E. Ciaceri di Modica, gli alunni di terza e di quinta incontreranno Rosalba Capaccio Dirigente della Polizia di Stato, per parlare di violenza in generale e di violenza di genere in particolare.

Gli interventi a partire dalla scuola Primaria sono preziosi poiché aiutano i bambini a conoscere e a gestire le emozioni al fine di abbattere comportamenti scorretti.

La violenza di genere è un fenomeno di natura strutturale e culturale conseguenza di pregiudizi e stereotipi nei confronti delle donne.

Il percorso affrontato dagli alunni è partito dalla conoscenza di figure femminili che, con forza e determinazione, hanno dimostrato di cambiare la loro storia entrando in universi solitamente dominati da figure maschili.

Le insegnanti ringraziano la D.S. professoressa Grazia Basile per avere accolto con calore ed entusiasmo l’iniziativa.

