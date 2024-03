Vittoria, fronte roccioso della villa. Consegnati i lavori

Consegnati i lavori per il consolidamento di tutto il fronte roccioso limitrofo al boschetto della villa cittadina. A darne comunicazione l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che spiega come l’intervento ammonti complessivamente a 995mila euro. “E’ una delle priorità che, su input del sindaco Francesco Aiello – chiarisce l’assessore – abbiamo cercato di porre in evidenza consci dell’importanza della stessa sul fronte della tutela della pubblica incolumità. Ricordo che nella parte soprastante insiste il palazzetto dello sport, quindi, è comprensibile come si tratti di un’azione di cruciale rilevanza. Ecco perché come assessorato ci siamo adoperati, prima di ogni altra cosa, per individuare i finanziamenti oltre alla stesura della progettazione. I fondi sono arrivati a valere sul Pnrr. Se ce ne fosse di bisogno, si tratta dell’ennesima prova che la nostra è un’amministrazione fattiva, a dispetto di qualche malalingua che afferma il contrario. I lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria, la soc. coop. Gardenia Costruzioni di Mussomeli. Ringrazio la Rup Chiara Garofalo, Anna Leonardi dell’ufficio gare e il direttore dei lavori Laura Pluchino, oltre a Lucia Panasia a supporto amministrativo Rup. Vigileremo affinché, dopo la consegna, i lavori possano prendere il via a breve e nel rispetto del cronoprogramma che ci siamo dati”. Previsti interventi di rafforzamento delle pareti rocciose tramite chiodature e l’inserimento di pilastri di sostegno negli aggrottati al fine di evitare cedimenti e consolidare le aree interessate. Sono previste anche opere di finitura come pavimentazione, realizzazione di viminate e muri in pietra con canaline di scolo, pulizia e scerbatura del sito.

Salva