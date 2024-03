Modica. “N’uovo – momento urbano condiviso” è entrato nel vivo

N’uovo – momento urbano condiviso entra nel vivo. Ieri altri momenti di richiamo. Con il primo concerto di Filippo Gorini promosso dall’Ami e tenutosi a palazzo della Cultura. Protagonista un giovane e talentuoso pianista, di ritorno dal Giappone, che ha suonato in maniera sublime Schubert e Beethoven. Amabile, deciso e portentoso, sussurra e coglie sfumature inaspettate di un repertorio eterno. Grazie al sostegno di N’uovo e della Via delle collegiate suonerà un repertorio di musica sacra martedì 26 all’interno di Santa Maria di Betlemme, a partire dalle 18. Ingresso libero. Tra le installazioni, in via Nazionale 1, la visione dell’uovo per Carpentieri casa è sinonimo di protezione. N’uova casa parte dalla forma semplice ed essenziale dell’uovo, portando l’osservatore a ritrovare la dimensione di protezione come funzione insita nel concetto di casa e nel guscio stesso. L’installazione è composta di 12 elementi verticali solidi in Osb (legno riciclato) che poggiano su una base in carta da riciclo come a voler ricreare il nido di paglia su cui adagia l’uovo. Concettualmente legno e paglia sono elementi costruttivi di una casa futura ecosostenibile. Ieri sera, poi, al teatro Garibaldi, di scena i Canticum Laudis con “Del tempo e dell’amore per la pace”. “Splendido spettacolo quello dei Canticum Laudis – commenta il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada – La Modica che incontri tutti i giorni: umile, silente, laboriosa, sorridente. Capace di altissima professionalità esercitata con la leggerezza che solo chi sa cosa sono i sacrifici riesce ad esprimere. Una N’Uova modica sempre esistita. Onorati di questa loro adesione al nostro comune progetto”. Questi gli appuntamenti di lunedì. Alla società operaia mutuo soccorso dalle 9 alle 13 laboratorio per scuole. Dai 3 ai 5 anni, lettura animata con Kamishibai tratta dal libro omonimo di Eric Battute, realizzazione del n’uovo diverso. Alla libreria Zazie dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 20, Egg-o-centric, selezione trasversale di libri fotografici, illustrati, saggi, ispirati all’uovo e alle sue declinazioni, di Paola Contino. A Il Garibaldino dalle 10 alle 12 “palummedda cu l’uovo”, laboratorio a cura di Tiziana Liuzzo. A Palazzo De Leva, alle 18,30, il miracolo dell’annidamento a cura dell’ostetrica Teresa Cavallo. Dalle 18 alle 20 a Rocciamadre architettura, in via Campailla 99, due installazioni permanenti: visione uovo di Alfredo Covato e “Andiamo al sodo”, uovo in vetro, a cura di Alessandro Di Rosa (Thalass).

