Palermo: Ast approvati i bilanci ma occorre risanare i conti

L’Ast, ha finalmente approvato i bilanci 2021 e 2022 con i relativi consolidati. Il biennio, riferito alle precedenti gestioni, chiude con una perdita complessiva di circa 14 milioni di euro. L’approvazione dei due bilanci, è un risultato positivo della nuova gestione che sta lavorando con il massimo impegno per cercare di risanare i conti con l’attuazione di un nuovo piano di rilancio dell’azienda. Il prossimo traguardo per il risanamento dei conti dovrebbe essere certificato nel bilancio del 2023 che, a quanto pare, dovrebbe chiudersi con un utile di circa 3 milioni di euro. È stato raggiunto un grande risultato – ha dichiarato il Governatore Schifani – che ci consente di guardare con fiducia al futuro “, e soprattutto ci mette nelle condizioni di poter rassicurare i dipendenti e porre le basi per garantire ai cittadini siciliani servizi più efficienti.

