Acireale: Bimbo dà fuoco alla coperta e la casa va in fiamme

Sarebbe un bene far capire ai figli soprattutto quando sono piccoli che non bisogna giocare con le cose che possono essere pericolose. Ciò che è successo ad Acireale è stata una disgrazia che per fortuna è finita “bene”, ma un’intera famiglia è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione a causa delle fiamme che si sono sprigionate da una coperta andata in fiamme dopo che un bambino con un accendino le avrebbe dato fuoco mentre i genitori pranzavano. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, tutto il nucleo familiare è stato tratto in salvo, tranne il cane, purtroppo, che si era rifugiato sotto il divano, ed è stato trovato carbonizzato. Sul posto sono intervenuti, ambulanze e la Polizia Locale. Alcune abitazioni dello stabile, sono state dichiarate in agibili dai vigili del fuoco.

