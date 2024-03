Consegnati i lavori per il completamento del secondo stralcio del lungomare di Scoglitti

Consegnati i lavori per il completamento del secondo stralcio del lungomare a Scoglitti. Si tratta di un finanziamento a valere del Pnrr M5 C2 I2.2 per un importo di 1.907.382 euro. L’impresa aggiudicataria è la Caltagirone Ugo Mario Giovanni di Mussomeli. “E’ il secondo stralcio del lungomare nella parte della riviera Lanterna – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, presente alla consegna delle opere – con interventi che arriveranno fino a via Bassanesi e che, così come accaduto con le opere del primo stralcio, ci aiuteranno a garantire ancora maggiore valore all’intera zona, fornendo servizi in più alle attività commerciali e ai residenti oltre a diventare una risposta certa sul futuro di Scoglitti che si annuncia sempre più radioso. Diciamo che arriva un’altra risposta operativa a coloro i quali dicono che questa amministrazione comunale non ha fatto nulla per ottenere finanziamenti del Pnrr. Invece, c’è un altro tassello messo al proprio posto, un altro obiettivo raggiunto dall’amministrazione del sindaco Aiello che mi sento, ancora una volta, di ringraziare per la sua operatività e per l’attenzione che nutre nei confronti di tutte le parti della città, rivestendo i panni di sapiente guida per noi giovani amministratori. Sta nascendo un lunghissimo e bellissimo lungomare con il lavoro dell’assessorato e dei tecnici i quali, sotto la guida di questa amministrazione, nonostante la stessa abbia ereditato un Comune dilaniato dai problemi e con personale ridotto, hanno dimostrato di essere responsabili e attaccati alla città. Stiamo cercando di dare nuovo slancio a Vittoria e a Scoglitti, provando a ricostruire pezzo per pezzo”. I ringraziamenti sono stati rivolti al Rup Giancarlo Eterno, al supporto tecnico Rup Giuseppe Recca e al supporto amministrativo Rup Lucia Panasia. Ad Anna Leonardi per la predisposizione atti di gara, ai collaboratori tecnici Massimo Cilia e Mario Garrasi, ai collaboratori amministrativi Donatella Dente e Giovannella Vitale. Ringraziamenti d’obbligo anche al dirigente Elio Cicciarella e al responsabile Cuc Rosario Cultrone. “Ci godiamo – conclude l’assessore Nicastro – la consegna di questi lavori che arrivano dopo che già era stata effettuata una procedura simile per la riviera Kamarina dove sarà realizzata una pista ciclabile. Perché tutto il litorale di Scoglitti è e sarà debitamente valorizzato dalla giunta Aiello che si sta riscoprendo sempre più l’amministrazione del fare”.

