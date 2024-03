Modica: Arrivano le modifiche sui tributi

Nella seduta dell’ultimo Consiglio comunale, sono state approvate delle modifiche sui tributi. Ma nessuno ne è a conoscenza, perché ancora oggi, non si capisce il motivo della mancata informazione, su quanto accade durante le sedute della Civica Assise. Sorge spontanea la domanda, come mai non c’è un addetto stampa che possa riportare ciò che accade nel corso delle sedute della Civica Assise? Come mai non c’è la diretta televisiva o il servizio streaming? Ma tutto ciò evidentemente, viene ritenuto da qualcuno superfluo, nonostante le varie interrogazioni e l’interesse manifestato in varie occasioni dal Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo. Per quale motivo i cittadini dovrebbero sapere quello che accade tra gli scranni di Palazzo di Città. Visto come stanno le cose a distanza di dieci mesi, abbiamo deciso di dare noi alcune informazioni, giusto per correttezza di comunicazione e rispetto dei cittadini. Le modifiche sui tributi riguardano l’accesso alla dilazione delle rate, in cui si riduce la minima da 100 a 50 euro per i contribuenti con un Isee pari o inferiore a 12.000 euro per nucleo familiare sino a 3 persone e pari o inferiore a 17.000 euro per nucleo familiare di 4 o più persone. Modifiche anche sulla ‘compensazione’, con la finalità di dettagliarne l’iter e le modalità. Si tratta di uno strumento che ha consentito all’Ente nella scorsa annualità, di recuperare oltre 670.000 euro di gettito fiscale. L’assessore al bilancio Delia Vindigni – ha dichiarato – in Consiglio comunale di aver confermato le aliquote e le agevolazioni Imu, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione per i possessori di un reddito inferiore a 8.000 euro. A proposito di Tari, confermate le riduzioni della tassa per chi adotta un cane al nostro Rifugio Sanitario Comunale, esentando la quota variabile. Altre agevolazioni per chi adopera le buone pratiche nella raccolta differenziata ed esenzione totale della tassa sui rifiuti per l’imprenditoria agricola: un segnale per dare un concreto sostegno al loro ruolo fondamentale nel sistema economico della nostra Città. Nel quadro della lotta allo spreco alimentare, agevolazioni sono previste per le attività che distribuiscono beni secondo un raccordo preventivo con l’Ufficio Servizi Sociali. Previste agevolazioni per chi sostiene la politica Plastic Free e aiuti per chi si giova del cosiddetto ‘Sussidio solitudine’, con una quota variabile della Tari ridotta del 50% per le utenze domestiche con un unico occupante e implementando le soglie Isee dai 12.000 ai 15.000 euro per nuclei con massimo 3 componenti e da 17.000 ai 20.000 euro per 4 o più persone, per accedere al taglio del 30% della quota variabile.

