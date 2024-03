Ragusa. Ottimo il Circolo Velico Kaucana all’Italia Cup 

Dopo la prima tappa svoltasi a Marina di Ragusa, l’Italia Cup classe Ilca 2024 è approdata a Civitanova Marche per la seconda. La regata, aperta solo ai velisti qualificati nelle fasi Interzonali, si è svolta su tre giorni, tutti fortemente condizionati da un meteo variabile con condizioni non facili: salti di vento di intensità variabile e forti correnti marine. Una circostanza che ha giocoforza ridotto pesantemente il numero delle prove disputate: in pratica, solo due prove al termine dei tre giorni. Il Circolo Velico Kaucana ha partecipato all’impegnativa trasferta con ben 7 atleti qualificati, confermandosi uno dei contingenti più numerosi della flotta Ilca 4. I quasi 400 velisti provenienti da tutta Italia hanno comunque regalato un bellissimo spettacolo sportivo e gli atleti del Circolo Velico Kaucana hanno ottenuto dei risultati di tutto rispetto su cui ha svettato il primo posto femminile U16 della giovanissima Gilda Nasti mentre sono stati fatti registrare ottimi piazzamenti per tutti gli altri atleti.

Oltre che da Gilda Nasti, la flotta Cvk era composta anche da Paolo Salvo, Gianmarco e Damino Livoti, Lucrezia Micieli, Matteo Di Dio, Alessia Alfano; soltanto concomitanti impegni scolastici non hanno consentito la partecipazione, sebbene qualificati, degli altri due atleti Brian Sciveres e Felicia Prestana. Gilda Nasti, classe 2009, proveniente da Catania e in forza al Circolo Velico Kaucana dall’attuale stagione agonistica, a seguito dei buoni risultati ottenuti sia nella regata di Marina di Ragusa che in quella di Civitanova, guida con notevole distacco il ranking nazionale U16 femminile con 71 punti, seguita da Martina Volpicella, del Circolo della Vela di Bari con 118.

Da segnalare anche il buon piazzamento dell’atleta Paolo Salvo che, dopo la seconda tappa, occupa la sesta posizione assoluta nel ranking nazionale. I due atleti sono già nell’occhio della Federazione Italiana Vela e, ad esito della prova, è arrivata per loro anche la convocazione della direzione tecnica giovanile della Fiv per la partecipazione, dal 21 al 23 marzo 2024, ad un raduno che si svolgerà a Malcesine sul Lago di Garda con il tecnico federale Fabio Zeni.

Paolo Salvo e Gilda Nasti, assieme agli altri due atleti del Circolo Velico Kaucana Gianmarco Livoti e Lucrezia Micieli hanno strappato inoltre il pass per la partecipazione ai campionati giovanili europei Ilca 4 che si svolgeranno a Izola, in Slovenia, dal 5 al 12 aprile prossimi. In casa Cvk, dopo anni di lavoro per diffondere tra i più giovani l’amore per il mare e per la vela, si cominciano a raccogliere i frutti anche grazie ad uno staff tecnico di prim’ordine coordinato da Giovanni Magliulo, istruttore Fiv di terzo livello e composto pure dagli istruttori Peppe Terrana ed Antony Mormina che si occupano degli atleti più piccoli della classe Optimist e delle attività di gioco vela. Il Circolo Velico Kaucana si prepara già per la prossima stagione estiva con una formula rinnovata della scuola vela, da sempre fucina dei futuri atleti delle squadre agonistiche.

Nella foto primo posto di Gilda Nasti

