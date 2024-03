Reso noto il calendario delle iniziative di maggiore richiamo turistico a Scicli

Al fine di una organica promozione turistica del territorio l’amministrazione Marino ha pubblicato oggi il Calendario ufficiale delle iniziative di maggiore richiamo del 2024 che si svolgeranno a Scicli e nelle borgate rivierasche.

“Una programmazione anticipata degli eventi di richiamo turistico permette agli albergatori, ai ristoratori e a quanti più in generale vogliano cogliere l’opportunità di vivere queste manifestazioni di farlo con la necessaria programmazione”, spiega l’assessore alla promozione e turismo Gianni Falla.

“Grazie alla sinergia tra pubblico e privato è stato stilato un calendario unitario, senza sovrapposizioni, articolato su più mesi: quasi ogni weekend, e non solo nei weekend, c’è un evento culturale, di intrattenimento per cui scegliere di venire a Scicli e nella sua fascia costiera”.

Il Calendario è attualmente in fase di aggiornamento; altri festival, concerti e rassegne al momento in via di definizione si aggiungeranno nelle prossime versioni del programma annuale.

L’obiettivo è la destagionalizzazione, in un progetto complessivo di decoro urbano e di servizi che rendano Scicli accogliente e piacevole nei soggiorni degli ospiti.

Salva