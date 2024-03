Modica. Gli ospiti della cooperativa Turi Apara in visita al Commissariato

Le porte del Commissariato di Modica si sono aperte per accogliere dei graditissimi ospiti, ossia circa 20 fra donne e uomini attualmente assistiti dalla cooperativa “Turi Apara” presso il centro diurno per disabili di Modica Sacro Cuore.

Così nel solco delle iniziative di prossimità e di vicinanza alla collettività voluta dal Questore della provincia di Ragusa Dr. Vincenzo Trombadore, i poliziotti del Commissariato si sono fatti trovare alla porta per accogliere gli ospiti.

Il gruppo di visitatori aveva richiesto tramite gli assistenti sociali che li seguono, di poter incontrare gli Agenti in servizio presso gli uffici del Commissariato di Modica.

Così gli Agenti hanno fatto visitare loro l’intera struttura ed hanno illustrato i compiti della Polizia di Stato, dal settore delle investigazioni classiche a quello della scientifica, dal rilascio dei passaporti ai permessi di soggiorno in favore degli stranieri.

Moltissime sono state le domande poste dagli ospiti ai poliziotti i quali hanno risposto sottolineato l’importanza di “fare squadra” e di collaborare insieme per la sicurezza di tutti.

Durante la visita sono stati altresì mostrati i mezzi in dotazione alla Polizia di Stato nei servizi di controllo del territorio, segnatamente le Volanti e le moto Volanti, nonché i locali della sala operativa del Commissariato che lavora in stretta sinergia con la Questura di Ragusa per coordinare le auto sul territorio comunale.

Al termine dell’incontro soddisfazione e vicinanza hanno pervaso ospiti e poliziotti, i quali si sono salutati con un caloroso arrivederci visto che presto un altro gruppo di ospiti della Cooperativa farà nuovamente visita al Commissariato.

