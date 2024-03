I versi di Tesfalidet decantati al Cimitero di Modica

Al cimitero di Modica sono stati “decantati” i versi trovati nelle tasche di Tesfalidet Tesfom, il migrante eritreo arrivato a Pozzallo sulla nave spagnola Proactiva della ong Open Arms il 12 marzo 2018 insieme ad altri 92 migranti. Le due poesie erano all’interno del portafogli, scritte in tigrino e oggi presenti in alcune antologie poetiche per le scuole. Tesfo è stato accostato dalla Treccani ai grandi poeti del Mediterraneo, in un percorso da Omero a Kavafis.

Il mare un tempo culla di civiltà e oggi mare di morte ha restituito questa storia. Le poesie leggermente bagnate al momento del ritrovamento, ma ben piegate, avevano viaggiato con Tesfalidet dalla Libia dove era stato prigioniero in uno dei più orribili campi di detenzione, Bani Walid.

