Non riescono a forzare la porta della Chiesa di S.Maria a Modica

Ladri sprovveduti. Probabilmente il sistema che chiude il portoncino laterale della Chiesa di Santa Maria di Betlem ha fatto desistere i malviventi che la scorsa notte, utilizzando un palanchino, hanno tentato di forzare la porta di accesso alla sagrestia di Via Marchesa Tedeschi. Inutilmente. Hanno provato in tutti i modi, poi forse perchè rassegnati o perchè è sopraggiunto qualcuno, hanno abbandonato. Ovviamente il parroco Don Antonio Forgione, si dovrà fare carico dei danni che non sono indifferenti.

