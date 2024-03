Delegazione Italia Viva Vittoria ai lavori della Leopolda

Una delegazione di Italia Viva Vittoria, formata, tra gli altri, dalla consigliera comunale Sara Siggia e dalla coordinatrice cittadina Valentina Tagliarini, ha partecipato, lo scorso fine settimana, ai tre giorni pieni di dibattiti e tavoli tecnici della Leopolda tenutisi a Firenze, il format renziano per intercettare le necessità del Paese. A coadiuvare questo intenso percorso di confronto deputati e senatori di Italia Viva vicini alle istanze dei rappresentanti dei territori. Più di 100 i siciliani che sono partiti alla volta della Leopolda a dimostrazione del fatto che il sentimento di fiducia verso il partito risulta essere sempre più forte e che i siciliani sentono il partito vicino e partecipe rispetto alle problematiche locali. E’ stato, insomma, un momento propizio per creare nuovi legami e rafforzare quelli già esistenti tra i vertici nazionali di Italia Viva e i rappresentanti locali. “Una bella esperienza di formazione e partecipazione – afferma Tagliarini – ben vengano eventi ben strutturati come questo che legano la base ai vertici del partito. Italia Viva cresce ogni giorno di più e anche il nostro gruppo cittadino ha tutta la forza e la volontà necessarie per radicarsi nel territorio ed essere punto di riferimento per molti cittadini che hanno bisogno di fatti concreti per ritornare a sperare in una comunità migliore. Noi ci siamo e siamo pronti a portare avanti tutte le sfide che verranno e a sostenere la candidatura di Matteo Renzi e del gruppo di Italia Viva per le prossime elezioni europee che si terranno a giugno”. “Sono stati tre giorni molto intensi – commenta dal canto suo Siggia che è anche componente dell’esecutivo regionale – tre giorni di condivisione di idee, di amicizia, di squadra. Molti i temi affrontati, molte le idee e le proposte che sono arrivate dai tavoli tematici. Tra scuola di formazione per i giovani e Leopolda ritengo che questo partito creda nella valorizzazione dei giovani e della loro formazione politica”. Italia Viva, intanto, ha programmato per venerdì un appuntamento di confronto all’aeroporto di Comiso con i deputati Davide Faraone e Dafne Musolino per discutere del momento difficile che lo scalo casmeneo sta attraversando.

Salva