Domenica scorsa full immersion per “Comiso nel cuore”

“Comiso nel Cuore è stata una full immersion nel cuore turistico di Comiso che ha visto una grande partecipazione”. Lo ha dichiarato il sindaco, Maria Rita Schembari.

“ Domenica 10 marzo, nonostante il vento che è comunque un elemento distintivo di Comiso, la nostra città è stata letteralmente inondata di visitatori arrivati da molti comuni della provincia ed oltre – commenta Maria Rita Schembari -. Tra vicoli, strade, scorci, monumenti e chiese, anche i nostri concittadini hanno avuto modo di guardare la loro città in una maniera diversa da quella che, quotidianamente, si presenta agli occhi. Grazie all’egregia organizzazione dell’associazione A.D.S Athlon Kamarina con Barbara Beniamini in testa e la professionalità di Contetta Rizzo guida turistica, la lente di ingrandimento si è posata su tutto il territorio. Da cava Porcara con i suoi camminamenti tracciati dall’antica via Romana, alle tombe risalenti al mito di Abraxas, alla biblioteca di Gesualdo Bufalino, al museo Civico di Storia Naturale. Questa amministrazione – spiega il sindaco – non si pone il solo obbiettivo di far conoscere Comiso e le sue molteplici peculiarità, ma anche quello di far vivere la città ai Comisani, di farla sentire loro perchè la amino, come la amo io che ho accompagnato i visitatori leggendo brani di Bufalino, e ne abbiano cura perchè è a loro che appartine e che apparterrà sempre e a prescindere”.

