Pedalino, nuovo furto presso la chiesa della Madonna del Rosario

Furto nella chiesa della Madonna del Rosario di Pedalino a Comiso. I malviventi nella notte tra sabato e domenica sono penetrati all’interno dell’ufficio del parroco, portando via un calice e pochi oggetti sacri. Non hanno trovato del denaro. Sono entrati forzando una delle finestre che danno su una strada laterale, via della Riscossa. Nella fuga, uno dei malviventi si è probabilmente ferito e sono state trovate delle tracce di sangue. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno anche prelevato le tracce ematiche. I banditi erano entrati nella chiesa di Pedalino anche un mese fa, quando avevano portato via 700 euro in contanti, un videoregistratore e un proiettore.

